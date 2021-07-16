Мужчина «из-за совести» признался в жестоком убийстве школьницы в Новосибирске в 2002 году

Мужчина пояснил, что примерно в 2002 году по работе приехал в новосибирский Академгородок и там встретил школьницу.

«Я девочку изнасиловал и отрезал ей голову. Просто был в Академгородке, приехал туда насчет работы, увидел девочку, шел за ней. Затем поймал в подъезде, где-то после пятого этажа, не помню уже, но высоко было. Не знаю, почему пошел именно за ней, просто никого другого не было. Думал, что получится чисто добровольно с ней. Потом убежал. А дальше уехал», — рассказал 49-летний россиянин.

Он подчеркнул, что решил признаться в преступлении из-за возраста и совести, а наказанием для себя выбрал смертную казнь.

«Нож был как типа охотничьего. Резал не так долго. Она не кричала, потому что я не давал», — описал мужчина убийство.

Как отмечает издание, новосибирские следователи уже выехали в Тверскую область, чтобы задержать подозреваемого.

Вполне вероятно, что мужчина просто решил назвать себя маньяком. В СК проверят информацию — на теле погибшей девочки убийца оставил какие-то следы, поэтому эксперты сравнят образцы.

Ранее сообщали про двух жителей Бийска, которых обвинили в изнасиловании подростка в мае 2000 года.