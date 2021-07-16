16 июля 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мужчина «из-за совести» признался в жестоком убийстве школьницы в Новосибирске в 2002 году

Житель Тверской области признался в изнасиловании и убийстве 13-летней новосибирской школьницы, сообщает «КП-Новосибирск».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Мужчина пояснил, что примерно в 2002 году по работе приехал в новосибирский Академгородок и там встретил школьницу.

«Я девочку изнасиловал и отрезал ей голову. Просто был в Академгородке, приехал туда насчет работы, увидел девочку, шел за ней. Затем поймал в подъезде, где-то после пятого этажа, не помню уже, но высоко было. Не знаю, почему пошел именно за ней, просто никого другого не было. Думал, что получится чисто добровольно с ней. Потом убежал. А дальше уехал», — рассказал 49-летний россиянин.

Он подчеркнул, что решил признаться в преступлении из-за возраста и совести, а наказанием для себя выбрал смертную казнь.

«Нож был как типа охотничьего. Резал не так долго. Она не кричала, потому что я не давал», — описал мужчина убийство.

Как отмечает издание, новосибирские следователи уже выехали в Тверскую область, чтобы задержать подозреваемого.

Вполне вероятно, что мужчина просто решил назвать себя маньяком. В СК проверят информацию — на теле погибшей девочки убийца оставил какие-то следы, поэтому эксперты сравнят образцы.

Ранее сообщали про двух жителей Бийска, которых обвинили в изнасиловании подростка в мае 2000 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость