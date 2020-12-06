Мужчина избил медведя за попытку съесть его собаку

Житель США Калеб Бенхам подрался с медведем, схватившим его стаффордширского бультерьера Бадди, сообщает Nation News со ссылкой на CBS .

Калеб, проживающий в Калифорнии, рассказал, что пес-спасатель Бадди играл возле дома, когда произошло нападение.

Мужчина услышал рычание снаружи, а когда вышел из дома увидел медведя, который собаку «тащил за голову».

«Если честно, в тот момент я думал лишь о том, как спасти моего малыша», — рассказал Калеб.

«Я просто побежал туда, врезался в медведя, схватил его и начал бить по морде и глазам, пока он не отпустил Бадди», — отметил молодой человек.

После Калеб повез собаку в ветклинику. Ближайшая оказалась закрыта из-за коронавируса.

«Моей первой мыслью было, что я потеряю его», — вспомнил мужчина.

Тогда он повез Бадди в другую ветклинику, где собаку срочно доставили в хирургию — операция шла более трех часов: в голову вставляли скобы, зашивали рваные раны, сшивали содранную кожу.

Мужчина избил медведя , защищая собаку. кадр из видео.

«Я готов был умереть за свою собаку», — ответил Калеб журналистам на вопрос, почему он решил драться с медведем.

Сейчас бультерьер Бадди чувствует себя хорошо, но на нем еще специальный воротник, чтобы раны быстрее зажили.

Здесь стоит отметить, что пока одни готовы драться с медведем за свою собаку, другие, как это накануне случилось возле Бийска, выбрасывают питомцев из машины на полном ходу.