Мужчина, который в одних стрингах гулял по Третьяковке, хочет «развивать современное искусство»

Художник Артем Гаврилюк-Божко, который на прошлой неделе в стрингах и золотой краске прошел по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, надеется на сотрудничество с музеем и хочет развивать современное искусство. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина в краске прошел по залам музея 20 марта. Он задержался у картины Врубеля «Принцесса Грёза», где неподвижно простоял некоторое время, а потом оделся и быстро покинул музей. Другие посетители музея отнеслись к этой выходке абсолютно спокойно.

По словам пресс-службы музея, это был несанкционированный перформанс неизвестных современных художников.

Артем Гаврилюк-Божко сообщил, что пока он не общался с Третьяковской галереей по поводу произошедшего, но надеется взаимодействовать с музеем:

«Мы в одном контексте, мне и ребятам хотелось бы участвовать в культурной жизни Москвы, страны. Мы много всего делаем — фестивали, выставки, но они находятся в другом поле. Такого яркого появления никто, конечно, не ожидал. Здорово, что теперь у нас будет, надеюсь, возможность развивать современное искусство и поддерживать его», — заявил он.

По словам художника, ему с единомышленниками было интересно поместить современное искусство в классическую среду.