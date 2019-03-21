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Культура

Гулявший в одних стрингах по Третьяковке мужчина оказался поклонником творчества Врубеля

20 марта в Третьяковской галерее в Лаврушенском переулке Москвы разделся до трусов неизвестный мужчина и прошелся неспешной походкой по выставочным залам, сообщает РИА Новости. Тело полуголого посетителя было покрыто золотистой краской.

Мужчина задержался у картины Михаила Врубеля «Принцесса Грёза», где неподвижно простоял некоторое время, а потом оделся и быстро покинул музей.

Другие посетители музея отнеслись к этой выходке абсолютно спокойно.

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