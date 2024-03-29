Мужчина поболтал с женой перед сном и задумался о расставании

Пользователь Reddit рассказал, что захотел развестись с женой после вечернего разговора. Комментаторы поддержали его и осудили супругу.

Мужчина пояснил, что женат уже 15 лет. Также в браки есть трое детей. Его жена — домохозяйка, а рассказчик отвечает за материальное благополучие.

Однако компания, где работал мужчина, начала сокращать сотрудников. Автор ушел на другую работу, но зарплата там оказалась меньше. В связи с этим семье пришлось экономить. Дети перестали ходить на дополнительные занятия, а жена лишилась автомобиля.

После сокращения жена и дети стали хуже относиться к автору. Супруга не желала тактильного контакта и перестала готовить ему еду на работу. А дети стали устраивать истерики из-за отмены дополнительных занятий. Также близкие не поздравили мужчину с днем рождения.

Перед сном мужчина расплакался и спросил у жены, почему она стала такой черствой. Она заявила, что ему нужно найти работу получше, вернуть ей Mercedes и вновь начать водить детей на занятия. После этого рассказчик задумался о разводе.

По мнению комментаторов, женщина не любит супруга.

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