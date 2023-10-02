2 октября
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Жизнь

Психолог назвала плюс и минусы общения с бывшими партнерами

Психолог рассказала, что между бывшими партнерами могут продолжаться дружественные отношения, передает Lenta.ru.

Отношения.
Отношения.
CCO

Остаться с друзьями после расставания - нормальная реакция. Обычно женщина стремится сохранить контакт с парнем, чтобы смягчить боль от расставания.

Однако такая дружба не нужна, если пара рассталась на плохой ноте.

Также дружеские отношения могут затягивать этап горевания и даже усложнить завершение отношений. Если один из партнеров расценивает дружбу как шанс вернуть свою половинку, то такой вариант может травмировать обоих.

Следует проговорить границы дозволенного. Например, как часто, где и когда вы будете встречаться.

Напоследок психолог добавила, что не стоит вспоминать совместные поездки или традиции распавшейся пары.

Ранее сообщалось, что супругам погибших участников СВО будут оказывать максимальную соцподдержку.

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