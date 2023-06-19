19 июня
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Жизнь

Мужчина пошел на рыбалку и выудил монстра-инопланетянина

Американец пошел на рыбалку и поймал неведомое существо.

Рыбалка. Водоем. Река.
Рыбалка. Водоем. Река.
СС0

Оно ему напомнило инопланетного монстра из кинофильмов, сообщает Newsweek. Мужчина опешил.

Существо, по словам рыбака, было около 60 сантиметров в длину. Мужчина сначала принял его за «смесь угря и пиявки».

Странное существо походило на Сарлакка из «Звездных войн», указывает Lenta.ru. Однако вскоре выяснилось, что рыбаку попалась морская минога, и инопланетяне не при чем.

Между тем многие утверждают, что инопланетяне прилетали на Землю и сейчас остаются здесь. Но обратить внимание на них могут не все.

При этом сотрудники ЦРУ привлекали эксперта для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО".

Ранее сообщалось, как инопланетяне ведут себя среди людей.

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