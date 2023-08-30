31 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Мужчина укусил соседа за причинное место во время драки

В Индии двое мужчин устроили драку из-за коз. Животные пострадавшего вышли из загона и пришли на территорию любителя покусаться.

Зубы.
Зубы.
СС0

Соседи начали ругаться и подрались. В ходе драки мужчина, которому не понравилось то, что козы зашли к нему, повалил обидчика и укусил за гениталии. Тот сразу потерял сознание.

Врачи наложили пострадавшему четыре шва. Сейчас он испытывает сильную боль и боится, что не сможет исполнять супружеский долг.

Прогнозы медиков оптимистичны, они полагают, что уже скоро функции органа восстановятся, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что жители барнаульского села пожаловались на собаку, которая покусала уже двоих детей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость