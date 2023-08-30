Мужчина укусил соседа за причинное место во время драки

В Индии двое мужчин устроили драку из-за коз. Животные пострадавшего вышли из загона и пришли на территорию любителя покусаться.

Соседи начали ругаться и подрались. В ходе драки мужчина, которому не понравилось то, что козы зашли к нему, повалил обидчика и укусил за гениталии. Тот сразу потерял сознание.

Врачи наложили пострадавшему четыре шва. Сейчас он испытывает сильную боль и боится, что не сможет исполнять супружеский долг.

Прогнозы медиков оптимистичны, они полагают, что уже скоро функции органа восстановятся, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что жители барнаульского села пожаловались на собаку, которая покусала уже двоих детей.