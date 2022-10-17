Музыка против депрессии

Каким должен быть плейлист
Эксперты сходятся на том, что нет конкретных стилей, которые способствуют выходу человека из этого состояния. Дело в том, что вкусы являются индивидуальными, а восприятие музыки субъективным. Во время выбора треков для облегчения страданий важно принимать во внимание следующие моменты:
- психиатры советуют слушать те композиции, которые раньше приносили удовольствие. Причем абсолютно не имеет значения, будут мелодии веселыми или грустными;
- в депрессии людям свойственно зацикливание, а также прокручивание одинаковых мыслей, которые несут один и тот же посыл. Именно поэтому даже если скачать музыку бодрого плана, не факт, что она еще больше усугубит состояние, если человек слушает ее на репите. То есть, репертуар желательно обновлять, а не застревать на одних и тех же композициях;
- эмбиент или неоклассика, а также определенные классические произведения помогут расслабиться и снизить тревожность, давление, которое поднимается от постоянного волнения, а также выровнять дыхание. Главное, чтобы песни нравились или по крайней мере воспринимались без раздражения или нейтрально.
В том случае если состояние тяжелое, прослушивание песен не только на даст положительного эффекта, но еще и спровоцирует негатив. Поэтому здесь следует обратиться за помощью специалиста.
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