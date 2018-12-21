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МВД хочет получить право вскрывать автомобили граждан и проникать в дома

Российское Министерство внутренних дел выступило с инициативой внести поправки в закон «О полиции», согласно которым стражи порядка получат право вскрывать автомобили граждан и другие возможности по проникновению в жилище и досмотру. Об этом рассказывается на сайте МВД.

Полицейский.
Полицейский.
мвд.рф

Что предлагают разрешить полиции

1 Досмотр граждан

Для пресечения хищений чужого имущества предлагается предоставить полиции право осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

2 Проникновение в жилище

Чтобы задерживать лиц, застигнутых на месте преступления или скрывающихся с места их совершения предлагается разрешить полицейским проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания указанных лиц.

3 Вскрытие транспорта

Если полицейским необходимо спасти граждан, когда жизни и здоровью которых угрожает опасность, сотрудникам МВД предлагается разрешить вскрывать автомобили. Эта мера будет применяться в том случае, например, если находящийся в машине человек, нуждается в оказании медицинской помощи либо в автомобиле без присмотра оставлен младенец и другие. Также полиция хочет вскрывать машину, когда в ней заблокировался подозреваемый в совершении преступления человек.

Кроме того, МВД просит уточнить профиль тех организаций, куда полицейским приходится доставлять людей в состоянии алкогольного опьянения, так как медвытрезвители упразднены.

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