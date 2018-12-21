МВД хочет получить право вскрывать автомобили граждан и проникать в дома

3 Вскрытие транспорта

Если полицейским необходимо спасти граждан, когда жизни и здоровью которых угрожает опасность, сотрудникам МВД предлагается разрешить вскрывать автомобили. Эта мера будет применяться в том случае, например, если находящийся в машине человек, нуждается в оказании медицинской помощи либо в автомобиле без присмотра оставлен младенец и другие. Также полиция хочет вскрывать машину, когда в ней заблокировался подозреваемый в совершении преступления человек.