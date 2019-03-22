Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

МВД под давлением общественности обновило список опасных для человека пород собак

В МВД РФ сократили список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Предполагается, что власти запретят их выгуливать без намордников и поводков, пишет «Интерфакс».

Выгул собак.
Выгул собак.
Анна Зайкова.

В перечне опасных остались акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов. Также в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и «северокавказские собаки».

Ранее в этом списке были немецкие овчарки, шарпей, тибетский мастиф, бультерьер и даже несуществующие породы, такие как «супердог», «овчарка Дауфмана» или «доберман Владека Рошины». Перечень сократили после замечаний общественности, в частности Российской кинологической федерации, рассказали в МВД.

Представитель ведомства отметил, что определение «потенциально опасные собаки» могут заменить на «собаки, которые не прошли обучения и не показали положительный результат при их тестировании на социальную адаптацию и безопасность».

Напомним, в МВД разработали проект постановления, в котором говорится: «Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость