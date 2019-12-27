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Жизнь

«Мягче булочек»: предприимчивый барнаулец продает снег по рублю

Житель Барнаула опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже снега. Цену продавец выставил демократичную — всего один рубль.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

За скромные деньги барнаулец предлагает белый снег, «свежий, мягче булочек». Причем в наличии его много, а продать необходимо срочно.

Барнаулец продает снег.
Барнаулец продает снег.
Скриншот avito.ru

Особенно актуально такое предложение будет для жителей европейских регионов страны, где снега совсем нет. Во Владимире, например, убирают невидимый снег.

По информации мэрии Барнаула, в ночь с 26 на 27 декабря дорожники вывезли 6,6 тысяч кубометров снега. Работало 149 единиц снегоуборочной техники, в том числе 48 наемных. Всего за минувшие сутки вывезли порядка 12 тысяч кубометров снега, была задействована 281 единица техники.

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