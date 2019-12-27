«Мягче булочек»: предприимчивый барнаулец продает снег по рублю

За скромные деньги барнаулец предлагает белый снег, «свежий, мягче булочек». Причем в наличии его много, а продать необходимо срочно.
Особенно актуально такое предложение будет для жителей европейских регионов страны, где снега совсем нет. Во Владимире, например, убирают невидимый снег.
По информации мэрии Барнаула, в ночь с 26 на 27 декабря дорожники вывезли 6,6 тысяч кубометров снега. Работало 149 единиц снегоуборочной техники, в том числе 48 наемных. Всего за минувшие сутки вывезли порядка 12 тысяч кубометров снега, была задействована 281 единица техники.