Мясников: если не отпраздновать Новый год, то «поглотят недуги в тысячу раз страшнее» ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Telegram-канале , почему обязательно нужно отметить новогодние праздники и как это сделать правильно.

Мясников считает, что коронавирус и так уже забрал у россиян много праздников, пандемия не должна лишить их самого излюбленного торжества — Нового года.

«До Нового года остается уже немного и начинают сыпаться вопросы „как встречать“ и „встречать ли“. Мое личное мнение — конечно встречать! Народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет. Убери их и любая нация расколется на кусочки! Первое, что делают завоеватели — запрещают и преследуют праздники покоренных народов. Ковид забрал у нас Пасху и 9 Мая. Не надо было ему их отдавать. Много чего мы этим остановили?!» — возмущается доктор.

По его мнению, предстоящий Новый год необходимо встречать, чтобы хорошо провести год следующий. При этом на праздник следует пригласить только гостей, сколько захочется.

Акция «Окна памяти — окна победы» 9 мая 2020 года. Анна Зайкова

«Приглашайте всех, кого хотите видеть — семья, друзья. Хотите провести вдвоем — хорошо, а если соберется большая семья — прекрасно! С точки зрения эпидемиологов, чем меньше народ „кучкуется“, тем лучше. В отношении, например, кроликов и эпидемии вирусного миксоматоза это совершенно правильно. Только мы — не кролики. И как клиницист говорю, что праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать! Иначе нас поглотят недуги в тысячу раз страшнее, чем ковид!» — предупредил доктор.

Мясников также подчеркнул, что в рестораны ходить необязательно. Более того, добавил медик, в местах общепита встречать Новый год — это неправильно.

«Какой Новый год в ресторане? А ёлку нарядить? А оливье сделать? А утку запечь? А рюмочку махнуть украдкой в ожидании гостей? Никогда не понимал людей, которые себя этого лишают. Новый год — праздник домашний! Хотите пойти гулять на улицу — прекрасно! На улице ковидом заразиться практически нельзя!» — отметил врач.

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При этом, уверен Мясников, ни в коем случае нельзя проводить корпоративы. По его мнению, это просто «коллективная пьянка чужих людей».

Что касается боязни заразиться ковидом, то, как предупредил доктор, вирус уже никуда не уйдет, поэтому необходимо учиться с ним жить. И если верить подсчетам, то очередной всплеск придется на май 2021 года.

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