Чем для Барнаула важен Дворец зрелищ и спорта: 10 фактов

8 августа барнаульский Дворец зрелищ и спорта внезапно закрыли по решению Железнодорожного районного суда, вынесенного накануне. Altapress.ru собрал 10 ярких фактов о важности этой площадки для спортивной и культурной жизни Алтайского края и произошедших вокруг Дворца спорта скандалов.

1. Дворец зрелищ и спорта построили в 1966 году. Там, где сейчас располагается площадь Сахарова, раньше был изрезанный оврагами пустырь. Барнаульский Дворец спорта — это «типовое» помещение. Точно такие же строили в разных городах — Ростове-на-Дону, Уфе, Самаре, Харькове, Казани, Одессе.

2. С 1967 на ледовой арене дворца выступал хоккейный клуб «Мотор», с 2005-го — «Алтай». Здесь же выступали мастера фигурного катания, чемпионы СССР, мира, Европы и Олимпийских игр.

3. Дворец спорта — единственная большая площадка в Барнауле. Здесь 4 тыс. сидячих мест, но с учетом партера он может вместить больше 10 тыс. человек. Для сравнения, следующее по вместимости закрытое помещение — ДК Моторостроителей — рассчитано только на 1000 мест. Поэтому именно во дворце выступают самые популярные исполнители.

4. Во Дворце спорта часто проводили различные выставки-ярмарки.

5. В 2003 году во Дворце спорта проходило прощание с мэром Барнаула Владимиром Бавариным, а в 2005 — с губернатором края Михаилом Евдокимовым.

6. Барнаульский Дворец спорта принадлежит Алтайскому краевому объединению организаций профсоюзов. В 2016 году профсоюзы официально дистанцировалась от управления зданием. Эти функции передали вновь созданной ООО «Дворец зрелищ и спорта». Руководителем компании стал Юрий Пятанин, который и до этого раньше управлял Дворцом спорта.

В тот период Владимир Бабушкин, председатель крайсовпрофа, сообщил altapress.ru, что это сделали «более эффективного использования имущества при сохранении всех социальных обязательств». Алтайские депутаты заявляли, что процесс передачи имущества проходил не публично и сопровождался рядом нарушений.

7. В 2017 году Дворец спорта оказался в центре скандала.

Произошел конфликт между компанией «Дворец зрелищ и спорта», обслуживающей объект, и хоккейным клубом «Алтай». Руководитель ледовой арены заявил, что хоккеисты не выполнили условий договора по «выкатанным» часам, а хоккеисты обвинили арендодателя в намерении повысить стоимость льда и несоблюдении других договоренностей.

В это же время появилась информация о том, что алтайский крайсопроф может продать барнаульский Дворец спорта частным структурам за 90 млн рублей. Однако этого не произошло.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

8. В марте 2018 года Илья Авербух привёз в Барнаул новую шоу-программу «Вместе и навсегда». Перед выступлением многократные чемпионы России и мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин побеседовали с журналистами. Фигурист покритиковал Дворец спорта:

Как только предоставят условия, мы привезём такое шоу. Если честно, хотелось бы изменений от площадки — в большинстве городов уже есть достойные катки, а Барнаул пока отстаёт. Лёд у вас хороший, но Дворец не приспособлен для крупных проектов.

Выступление группировки «Ленинград» в Барнауле. 5 июня 2018 года. www.instagram.com/swetaloveis

9. В 2018 году Дворец спорта дважды проверяли. В январе планово пришли сотрудники МЧС, а в мае нанесли внеплановый визит сотрудники прокуратуры. По данным altapress.ru, в здании нашли 16 нарушений. Наиболее опасные из них — это пожароопасный подвесной деревянный потолок, загромождение путей эвакуации перегородками, сидениями и другими предметами, отсутствие пожарной сигнализации на ледовой арене и неисправная система пожарной установки.

10. В октябре и ноябре 2018 года во Дворце спорта запланированы два крупных сольных концерта: здесь должны выступить Ани Лорак и Сергей Лазарев.