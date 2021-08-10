На Алтае бабушка ушла за черникой и двое суток бродила по лесным тропам

В Алтайском крае полицейские разыскали потерявшуюся в лесу пожилую женщину, сообщает региональное МВД.

Человек с фонарем. Ночь. Лес.

72-летняя женщина потерялась в Троицком районе — 6 августа ушла в лес и почти двое суток не могла найти дорогу обратно.

«В 17 часов женщина в последний раз связалась с родственниками, после чего на связь больше не выходила», — рассказали в ведомстве.

К поиску подключили личный состав межмуниципального отдела МВД. Также помогали родственники и местные жители.

Женщину искали с помощью звуковых сигналов и мобильной связи, прочесывая все лесные дороги и тропы.

Пенсионерку обнаружили в семи километрах от села Боровлянка. Она рассказала, что пошла за черникой и сбилась с пути.

Бабушку доставили домой и накормили. От медицинской помощи она отказалась, сославшись хорошее самочувствие.

Ранее в Алтайском крае заблудилась 48-летняя женщина — собирала ягоды и вдруг поняла, что не знает дорогу обратно.