На Алтае батюшка отказался освящать крещенскую купель из-за непристойного поведения людей

В Камне-на-Оби на Крещение, 19 января, не будет крестного хода, а священник не станет освещать воду в Оби, пишут «Каменские известия».

Николай Гордиенко, протоиерей, благочинный Каменского округа, рассказал, что некоторые люди приходят в купели пьяными, ведут себя непристойно, поэтому и решили не освещать воду. Но купель в городе планируют строить.

В Каменских храмах 18 января с 8 утра начнется Божественная литургия. В 16 часов пройдет праздничное Богослужение, а затем — Великое освящение воды. В сам праздник, 19 января, с 8 утра пройдет Божественная литургия и далее — Великое освящение воды.

Где окунуться в прорубь в Алтайском крае

В Алтайском крае в 2019 году году оборудовали 67 купелей. В местах купания будут дежурить больше 600 полицейских, медиков и сотрудников МЧС.

В Барнауле площадку обустроили на Оби у речного вокзала. Праздник начнется в 11:00, шествие от Знаменского монастыря пойдет на Обь к купели.

В Рубцовске крещенскую купель оборудуют с северной стороны железобетонного моста. В 11:00 начнется шествие от Михайло-Архангельского храма. В 11:30 минут праздник продолжится на реке Алей.

В Новоалтайске купель построят на реке Малая Черемшанка в районе храма в честь Иверской иконы Божией Матери. Окунуться можно будет 19 января с 8:00 до 24:00, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Полный список купелей можно посмотреть здесь.