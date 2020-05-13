На Алтае бессрочно продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции на Алтае продолжит действовать до особо распоряжения. Такое решение принял глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Режим самоизоляции в регионе должен был действовать до 15 мая, но теперь конечной даты у него нет. Жителям рекомендовано оставаться дома, отказаться от любых поездок в другие регионы, а также соседние районы и села.

Кроме того, на Алтае ввели масочный режим в обязательном порядке.

Хорохордин разрешил при соблюдении указаний Роспотребнадзора возобновить деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах, в частности, спортивных школ и секций.

Откроются и дежурные детсады.

Театры, музеи, кинозалы, торговые центры все еще закрыты.

Маски. Коронавирус. Анна Зайкова.

В Республике Алтай лабораторно подтверждено 63 случая заболевания.

Изменения в указ о самоизоляции в Алтайском крае губернатор Виктор Томенко еще не внес. Регион продолжает жить по старым правилам. В крае почти 800 случаев инфицирования COVID-19.

11 мая президент России Владимир Путин заявил о завершении режима нерабочих дней, предоставив руководителям регионов право ослаблять ограничения.