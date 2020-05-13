На Алтае бессрочно продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в регионе должен был действовать до 15 мая, но теперь конечной даты у него нет. Жителям рекомендовано оставаться дома, отказаться от любых поездок в другие регионы, а также соседние районы и села.
Кроме того, на Алтае ввели масочный режим в обязательном порядке.
Хорохордин разрешил при соблюдении указаний Роспотребнадзора возобновить деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах, в частности, спортивных школ и секций.
Откроются и дежурные детсады.
Театры, музеи, кинозалы, торговые центры все еще закрыты.
В Республике Алтай лабораторно подтверждено 63 случая заболевания.
Изменения в указ о самоизоляции в Алтайском крае губернатор Виктор Томенко еще не внес. Регион продолжает жить по старым правилам. В крае почти 800 случаев инфицирования COVID-19.
11 мая президент России Владимир Путин заявил о завершении режима нерабочих дней, предоставив руководителям регионов право ослаблять ограничения.