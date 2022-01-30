На Алтае браконьеры угрожают егерю: «Теперь у него, видимо, сгорит что-то еще»

В Алтайском крае поступают угрозы егерю, поймавшему браконьеров с живой и окровавленной косулей, сообщают « Вести Алтай ».

Инцидент произошел в Локтевском районе. По словам Александра Сорокина, в ходе планового рейда он проверял угодья, когда услышал выстрелы неподалеку.

«На месте увидел двух локтевских предпринимателей и окровавленную самку косули — животное успели связать. Следы крови были и на квадроцикле. В ответ на претензии егеря о незаконной охоте нарушители, словно в насмешку, отпустили косулю. Видимо, по принципу „нет туши — нет дела“. Раненое животное скрылось на территории Казахстана, однако едва ли выживет в природе», — рассказали в телесюжете.

По словам Александра, судя по следам на снегу, косулю преследовали, отстреливали и давили квадроциклом.

На место приехала полиция. После этого егерь сообщил об угрозах в свой адрес и отметил, что теперь у него, видимо, «сгорит что-то еще».

Как пояснил Александр, ранее на одного из предпринимателей уже составили протокол о незаконной охоте, а также его задержали за незаконную вырубку леса.

Закончилось все тем, что на здании местного охотобщества, где работает егерь, сгорела крыша.

Впрочем, на этот раз расследование под свой контроль взяла прокуратура. Так что, возможно, бизнесмен не уйдет от наказания в очередной раз.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело охотинспектора, обвиненного в задержании элитных браконьеров, и сразу все пошло нормально.