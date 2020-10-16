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На Алтае чиновники пытались наказать продавщицу магазина «Трындец» за работу без перчаток

Алтайский краевой суд признал правильным прекращение административного дела на продавщицу магазина-бара «Трындец» из Завьяловского района, работавшую в период пандемии без перчаток. В Роспотребнадзоре полагали, что женщина допустила нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Но судьи сочли, что этого недостаточно для признания ее нарушителем КоАП РФ. Их вывод достаточно неожиданный: раньше это штрафовать не мешало.

Защита. Маски. Перчатки.
Защита. Маски. Перчатки.
Pixabay.com

Ссылался на правила

Дело было в июле 2020 года. Продавщица магазина-бара М. находилась на рабочем месте без перчаток.

И этот факт зафиксировал сотрудник отдела управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах.

Сотрудник ведомства полагал: женщина «допустила нарушение мероприятий, направленных на „разрыв“ механизма передачи инфекции». Он ссылался на санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные Главным государственным санврачом России 22 мая 2020 года № 15.

Перчатки.
Перчатки.
ССО

Не нашли состава

Действия продавца квалифицировали по ч. 2 ст. 6.3 КоАП.

О чем говорит часть 2 статья 6.3 КоАП

О нарушении санитарных правил, невыполнении и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на территории ограничительных мероприятий.

Материалы направили в суд. Однако судья Завьяловского райсуда пришла к выводу, что в действиях продавца нет состава административного правонарушения, и прекратила дело.

Обоснованность выводов подтвердил и Алтайский краевой суд 7 октября.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
altapress.ru

«Это рекомендация»

Никто не отрицал, что продавец магазина-бара «Трындец» не использовала перчатки. И в пункте 4.4 правил профилактики действительно указано на соблюдение всеми физлицами правил личной гигиены, включая мытье рук, ношение масок, перчаток и т.п.

Но перечисленные в правилах мероприятия «носят общий, рекомендательный характер и какую-либо конкретную обязанность не возлагают», пришли к выводу судьи (по крайней мере такая ситуация была на момент составления протокола — то есть на июль).

Из решения Алтайского краевого суда:

Их несоблюдение само по себе не является достаточным для квалификации действий по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Надо сказать, что судебная практика по этой статье только нарабатывается. И есть дела, в которых продавцов по этой статье КоАП штрафуют, что называется, без разговоров.

Так, рубцовчанку Ольгу М., находившуюся на рабочем месте в магазине без маски и перчаток, оштрафовали на 15 тыс. рублей. Довод, что правила носят рекомендательный характер, на суде даже не прозвучал.

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