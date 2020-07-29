+107. На Алтае число инфицированных COVID-19 приблизилось к 9 тысячам

Всего в крае инфицированы за весь период — 8 893 человек, выздоровели — 6 933. На сегодняшний день проходят лечение — 1 756 человек, из них в госпиталях — 988, амбулаторное лечение получают 768 человек.



Из новых заболевших на 29 июля: Барнаул — 38, Тальменский район — 18, Рубцовск — 12, Бийск-8, Славгород — 5, Новоалтайск — 4, Первомайский район — 3, Яровое, Бийский, Тогульский и Шелаболихинский районы — по 2, Белокуриха, Камень-на-Оби, Ключевский, Красногорский, Кулундинский, Михайловский, Петропавловский, Романовский, Павловский, Троицкий и Топчихинский районы — по 1 случаю.

По типу заболевания: 160 случаев — завозные, 4 590 — при контакте с зараженными, 1 798 — у больных внебольничной пневмонией, 3 076 — у заболевших ОРВИ, в 4 019 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных — 110, на аппарате ИВЛ — 30.

Пандемия. Вирус unsplash.com

За прошедшие сутки выздоровели 160 пациентов — почти в 1,5 раза больше, чем зарегистрировали новых пациентов.

За весь период скончались 204 человека, из них 5 за прошедшие сутки (2 — от COVID-19, по иной причине смерти — 3). Всего от короновирусной инфекции всего скончались 84 человека, по иным причинам смерти — 117, на экспертизе — 3 случая.

На 29 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 374 человека, закончено наблюдение и самоизоляция у 39 601 человека. Всего в крае на коронавирус обследовали 295 109 человек.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае 77% зараженных коронавирусом победили заразу.