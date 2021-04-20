На Алтае число выздоровевших за сутки от ковида вновь превысило количество заболевших

В Алтайском крае, по данным на 20 апреля, зарегистрировали 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и 8 смертей, сообщает региональный оперштаб.

На 20 апреля всего в крае инфицированных — 48 863 (в том числе 3 349 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 48 816 пациентов, из них за прошедшие сутки — 79.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 878 человек.

«Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Анализы. CC0

«Развернуто 1606 коек, к кислороду имеют подключение 1606, с ИВЛ — 284. Резервных коек: 1606 — 878 — 339 = 389», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 182, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 82.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 2 893 человека: из них 8 — за прошедшие сутки (4 — из-за COVID-19, по иным причинам — 4. Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 003 человека (по иным причинам смерти — 890).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 370 284 человека. На 20 апреля в регионе прививается 154 476 человек: 71 160 — получили первую прививку, 83 316 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

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