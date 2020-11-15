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Жизнь

На Алтае десятки семей почти год ходят к мэру Фельдману и ждут выплаты долгов по зарплате

В Рубцовске тяжёлая ситуация на муниципальном транспортном предприятии-банкроте. С уволенным коллективом до сих пор не рассчитались: долг по зарплате составляет около 10 млн рублей, сообщают «Вести-Алтай».

Рейд по общественному транспорту.
Рейд по общественному транспорту.
Анна Зайкова

При этом городские власти обещали, что до 15 декабря найдут способ хотя бы частично погасить задолженность. Но, по мнению директора МУПа, конкретных шагов для этого до сих пор не предприняли.

Да и схема, по которой автобусному предприятию собирались оказать финансовую помощь, выглядит, честно говоря, странной. Между тем, конкурсный управляющий в судах настаивает: бывшие сотрудники предприятия должны получить деньги в первую очередь в обход других кредиторов.

Ведь зарплату водители и кондукторы последний раз видели 10 месяцев назад. Каждому из них АТП должно в среднем по 80 тысяч рублей — для бедного Рубцовска деньги огромные.

Общественный транспорт в Рубцовске.
Общественный транспорт в Рубцовске.
rubtsovsk.org

Исполнительные листы от приставов с требованием выплатить долги по зарплате директор автотранспортного предприятия Алексей Ворошилов разбирает в неотапливаемом кабинете. Воды в здании тоже нет. Крыша течет.

Почему разорилось предприятие

Городское автотранспортное предприятие два последних года приходило в упадок: тариф на проезд был убыточным, денег за перевозку льготников из бюджета Рубцовска предприятию давали все меньше.

Тем не менее, местные чиновники с завидным упорством продолжали обещать коллективу: спасем, сохраним, поможем. Ровно год назад АПТ с 70-летней историей суд признал банкротом.

Основной кредитор — налоговая служба. Только ей предприятие должно 29 млн рублей. Оставшиеся на улице работники приходили к мэру Дмитрию Фельдману в надежде получить долги по зарплате.

До сих пор вопрос не решен.

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