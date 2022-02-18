На Алтае девушка из салона сотовой связи купила смартфон и наушники, оформив кредиты на покупателей

В Алтайском крае полицейские задержали девушку, которая оформляла кредиты на клиентов торговой точки, где она работала, сообщает региональное МВД.

Чужие паспортные данные использовала в своих целях 20-летняя сотрудница салона сотовой связи, расположенного в Волчихе.

«Летом 2021 года сотрудница магазина, используя паспортные данные двух жителей, которые ранее совершали покупки в этой торговой точке, дистанционно оформила на них кредиты в нескольких кредитных организациях на приобретение сотового телефона, смарт-часов, наушников и прочих аксессуаров на общую сумму более 27000 рублей», — рассказали в ведомстве.

О махинациях стало известно, когда один из сельских жителей получил извещение о просроченной задолженности.

В ходе обыска у девушки изъяли мобильный телефон, а также часть присвоенного обманным путем имущества.

Сельчанку обвинили по двум статьям: «мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием» (до 2 лет лишения свободы) и «хищение чужого имущества» (до 6 лет).

Ранее неизвестные в Барнауле украли несколько iPhone из салона связи.