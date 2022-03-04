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Жизнь

На Алтае директор детского санатория присвоил 1 млн рублей и отправился под суд

В Алтайском крае бывший директор детского санатория предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств, сообщает региональный СК.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

С 2015 по 2021 год директор санатория, расположенного в Рубцовске, фиктивно трудоустраивал работников.

«Предоставлял недостоверные сведения для начисления заработной платы, которую он присваивал себе. Похитил в сумме более 926 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину признал и полностью возместил ущерб. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество наложили арест на сумму более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд. Экс-директору санатория грозит до 6 лет лишения свободы за «хищение чужого имущества с использованием служебного положения».

Ранее на видео попал депутат, который экономил на питании детей в лагере: «В меню пишем котлеты, но можно не давать»

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