На Алтае директор детского санатория присвоил 1 млн рублей и отправился под суд

В Алтайском крае бывший директор детского санатория предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств, сообщает региональный СК.

С 2015 по 2021 год директор санатория, расположенного в Рубцовске, фиктивно трудоустраивал работников.

«Предоставлял недостоверные сведения для начисления заработной платы, которую он присваивал себе. Похитил в сумме более 926 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину признал и полностью возместил ущерб. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество наложили арест на сумму более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд. Экс-директору санатория грозит до 6 лет лишения свободы за «хищение чужого имущества с использованием служебного положения».

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