На Алтае директор учреждения назвал себя «Мастером спорта России» для увеличения зарплаты

Осужденный с 1 сентября 2016 года по 17 июня 2020 года руководил спортивно-оздоровительным комплексом в ЗАТО Сибирский.

«Дал указание подчиненному ему сотруднику подготовить приказ о должностном окладе, чтобы получить ему, как тренеру, заработную плату, незаконно увеличенной за счет наличия у него высшей квалификационной категории и спортивного звания „Мастер спорта России“, несмотря на отсутствие у него таковых», — рассказали в ведомстве.