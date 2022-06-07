7 июня
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Жизнь

На Алтае директор учреждения назвал себя «Мастером спорта России» для увеличения зарплаты

В Алтайском крае директор спортивно-оздоровительного комплекса незаконно получал надбавку за недействительное спортивное звание, сообщает региональная прокуратура.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Осужденный с 1 сентября 2016 года по 17 июня 2020 года руководил спортивно-оздоровительным комплексом в ЗАТО Сибирский.

«Дал указание подчиненному ему сотруднику подготовить приказ о должностном окладе, чтобы получить ему, как тренеру, заработную плату, незаконно увеличенной за счет наличия у него высшей квалификационной категории и спортивного звания „Мастер спорта России“, несмотря на отсутствие у него таковых», — рассказали в ведомстве.

Экс-директор признал вину в полном объеме, раскаялся и в полном объеме возместил причиненный учреждению ущерб.

Ранее алтайская чиновница умышленно завышала себе зарплату, внося изменения в документы.

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