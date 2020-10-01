Еще одна алтайская чиновница использовала служебное положение для незаконного заработка

Бывший бухгалтер комитета по управлению имуществом Белокурихи присвоила более 400 тыс. рублей, внеся изменения в платежные документы. Факты стали основанием для возбуждения уголовного дела по хищению имущества с использованием служебного положения. Дело направлено в суд, сообщили в следственном комитете.

По данным следствия, с января 2017 по декабрь 2019 года женщина готовила платежные документы, в которых умышленно завышала сумму своей зарплаты. Деньги перечисляли, а она списывала эти суммы с лицевого счета.

Таким образом бухгалтер комитета похитила более 400 тысяч рублей.

Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

На следствии она признала вину.

Суд. Pixabay.com

Уголовное дело с утвержденным прокурором Белокурихи обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказала помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Ранее суды в Алтайском крае вынесли приговор двум бывшим сотрудницам краевых ведомств.

Кристина Башкардина, работавшая в управлении по предпринимательству, получила реальный срок — 3 года в колонии общего режима (решение вступило в силу). Доказанный размер полученных ею взяток — 2,5 млн рублей.

А вот экс-заместителю министру здравоохранения Елене Кравец, получившей взятки ремонтом и мебелью на сумму 2,2 млн рублей, надо будет выплатить штраф 4,5 млн. Суд не усмотрел оснований для более жесткого наказания, но приговор еще не вступил в силу.