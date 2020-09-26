Бывшей алтайской чиновнице суд ужесточил наказание за взятки

22 сентября Алтайский краевой суд ужесточил приговор, ранее вынесенный бывшей сотруднице управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Кристине Башкардиной за взятки. Хотя приговор и раньше не был мягким: 29-летняя женщина получила реальный срок. Но в апелляции ей назначили дополнительное наказание.

Взяли под стражу в здании суда

Дополнительное наказание краевой суд вынес после рассмотрения апелляционных жалоб прокурора и адвоката.

Как уже сообщал Altapress.ru, Башкардина, будучи главным специалистом отдела лицензирования регионального управления по предпринимательству, брала взятки за то, что не составляла протоколы о нарушении двух бизнесменов, торговавших алкоголем (ИП и ООО).

И тем самым она дала им возможность избежать административного наказания за нарушения. За три года она получила от них более 2,5 млн рублей.

Женщина признала вину и раскаялась, способствовала расследованию дела. Тем не менее, Центральный райсуд Барнаула назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в здании суда.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Добавили запрет

Однако гособвинитель счел наказание слишком мягким. Он полагал, что суду следовало также лишить бывшую чиновницу права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в госорганах, и, кроме того, наказать ее штрафом — двукратной суммой взятки.

Адвокат же утверждал, что наказание слишком жесткое.

В итоге 22 сентября суд сохранил 3 года колонии для бывшей чиновницы, но дополнительно установил запрет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в госорганах, на срок 5 лет.

Срок лишения права исчисляется с момента отбытия наказания.

Елена Кравец. Анна Зайкова.

Бывает и мягче

Напомним, 23 сентября Центральный райсуд вынес приговор экс-замминистру здравоохранения края Елене Кравец, получившей взятку в размере 2,26 млн рублей — на эту сумму в квартире был сделан ремонт и куплена дорогостоящая сантехника и мебель.

Однако Елена Кравец получила мягкое наказание — ей предстоит выплатить штраф 4,5 млн рублей, у нее конфисковали в пользу государства гараж и деньги на депозите, также ее лишили права заимать определенные должности в госорганах в течение 5 лет.

Этот приговор еще не вступил в силу.