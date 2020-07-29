Алтайскую чиновницу осудили за выгодное «покровительство алкогольного бизнеса»

Чиновницу признали виновной в «получение взятки за действия <…> в пользу взяткодателя и представляемых им лиц».
«С сентября 2015 года по декабрь 2018 года осужденная регулярно получала взятки за незаконные действия и бездействия в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукцией, в частности за несоставление в отношении них материалов по делам об административных правонарушениях при наличии таковых», — рассказали в ведомстве.
Всего специалист получила в виде взятки свыше 2,5 млн рублей.
Женщине назначили 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Накануне алтайского депутата Всеволода Кондратьева обвинили в даче взятки и заключили под стражу. В «Единой России» сообщили, что его членство поставят на паузу.