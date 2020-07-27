Алтайского депутата Кондратьева обвинили в даче взятки и заключили под стражу

Напомним, ранее стало известно о задержании Кондратьева, которого задержали и отправили в изолятор временного содержания.
Меру пресечения избрали 26 июля, народному избраннику инкриминируют дачу взятки «должностному лицу через посредника в особо крупном размере».
«Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК по Новосибирской области. Обвиняемому Кондратьеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа», — отметили в сообщении.
Депутату грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также иные варианты — к примеру, штраф от 2 до 4 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода за 2−4 года, или в размере 70−90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Подробности задержания не раскрывают, также не уточняют сумму взятки.
Напомним, Кондратьев трижды избирался депутатом АКЗС от «Единой России». С 2009 по 2011 год руководил «СтройГАЗом», три года назад алтайский арбитраж признал его банкротом по иску московского банка «Финсервис».
Финансовый управляющий усмотрел признаки преднамеренного банкротства — якобы Кондратьев, заключая договора поручительства по кредитам «СтройГАЗа», взял на себя обязательства, многократно превышающие стоимость принадлежащего ему имущества. Однако депутат это отрицал.
В суде он не смог доказать, что финуправляющий необоснованно и незаконно сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. В августе 2019 года суд временно запретил ему выезжать за границу.
Кондратьев в АКЗС представляет Егорьевский, Рубцовский, Угловский, Волчихинский районы Алтайского края. Он возглавляет комитет заксобрания по экономической политике.