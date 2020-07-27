Алтайского депутата Кондратьева обвинили в даче взятки и заключили под стражу

Депутата АКЗС и бывшего топ-менеджера «СтройГАЗа» Всеволода Кондратьева заключили под стражу. Решение об аресте принял Советский районный суд Новосибирска, говорится на сайте инстанции.

Напомним, ранее стало известно о задержании Кондратьева, которого задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Меру пресечения избрали 26 июля, народному избраннику инкриминируют дачу взятки «должностному лицу через посредника в особо крупном размере».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК по Новосибирской области. Обвиняемому Кондратьеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа», — отметили в сообщении.

Депутату грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также иные варианты — к примеру, штраф от 2 до 4 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода за 2−4 года, или в размере 70−90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Всеволод Кондратьев в 2009 году. Олег Богданов

Подробности задержания не раскрывают, также не уточняют сумму взятки.

Напомним, Кондратьев трижды избирался депутатом АКЗС от «Единой России». С 2009 по 2011 год руководил «СтройГАЗом», три года назад алтайский арбитраж признал его банкротом по иску московского банка «Финсервис».

Финансовый управляющий усмотрел признаки преднамеренного банкротства — якобы Кондратьев, заключая договора поручительства по кредитам «СтройГАЗа», взял на себя обязательства, многократно превышающие стоимость принадлежащего ему имущества. Однако депутат это отрицал.

В суде он не смог доказать, что финуправляющий необоснованно и незаконно сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. В августе 2019 года суд временно запретил ему выезжать за границу.

Кондратьев в АКЗС представляет Егорьевский, Рубцовский, Угловский, Волчихинский районы Алтайского края. Он возглавляет комитет заксобрания по экономической политике.