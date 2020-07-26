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Политика

СМИ сообщили о задержании депутата АКЗС и экс-руководителя «СтройГАЗа»

Депутат АКЗС и бывший топ-менеджер «СтройГАЗа» Всеволод Кондратьев задержан в Новосибирске, и в данный момент находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники.

Всеволод Кондратьев.
Всеволод Кондратьев.
Сайт алтайского отделения "Единой России".

По данным издания, причины задержания могут быть связаны с событиями, которые произошли, когда Кондратьев еще руководил компанией «СтройГАЗ». В частности, с неисполнением обязательств «СтройГАЗа» по контрактам в Новосибирске.

Подробности задержания не раскрываются. Также не известно, предъявлено ли Кондратьеву обвинение.

Всеволод Кондратьев трижды избирался депутатом Алтайского краевого заксобрания. С 2009 по 2011 год он был гендиректором «СтройГАЗа». Три года назад алтайский арбитраж признал Кондратьева банкротом по иску московского банка «Финсервис».

Его финансовый управляющий усмотрел в его деятельности признаки преднамеренного банкротства, однако Кондратьев это отрицал.

Финуправляющий утверждал, что заключая договора поручительства по кредитам «СтройГАЗу», Кондратьев взял на себя обязательства, многократно превышающие стоимость принадлежащего ему имущества.

Депутат пытался доказать в суде, что финуправляющий необоснованно и незаконно сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. Но убедить в этом суд ему не удалось.

В августе 2019 года суд временно запретил ему выезжать за границу.

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