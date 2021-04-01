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Жизнь

На Алтае доминируют заболевания детей. Ученые рассекретят данные об экологии Сибири

Председатель Сибирского отделения (СО) РАН Валентин Пармон заявил ТАСС, что материалы доклада об экологической ситуации в городах Сибири опубликуют до конца апреля.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Напомним, академики скрыли данные с конференции о загрязнении сибирских городов, чтобы не пугать население — убрали информацию из общего доступа.

«Больше всего жители болеют в Кемерово, Красноярске, Новокузнецке и Иркутске. В Красноярском крае доминируют онкопатологии, в Кемеровской области — врожденные пороки развития, в Алтайском крае — заболевания детей», — выяснили ученые.

Пармон подчеркнул, что доклад, вызвавший широкий общественный резонанс, дополнят пояснениями и комментариями о том, как проводились исследования — чтобы сделать более понятным для людей.

«Ничего мы не засекретили. Мы решили в сыром виде не публиковать некоторые выступления, потому что они должны быть с комментариями», — пояснил ученый, указав конец апреля для обнародования материалов.

При этом Пармон отметил, что проблема загрязнений воздуха в Сибири имеет комплексный характер и для ее решения необходимо обладать наиболее полной информацией.

Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с докладом, заявил, что Кремлю неизвестно об отказе публиковать данные из-за каких-то директив.

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