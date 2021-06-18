На Алтае из-за коронавируса отменили самый массовый забег по горам

«Друзья, очень больно писать эти слова, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации алтайские власти (Республики Алтай, — прим. ред) запретили все массовые мероприятия. Проведение гонки Altai Ultra-Trail в запланированном формате и масштабах — невозможно. Слоты всех желающих будут перенесены на AUT 2022 года или (по желанию) учтены при регистрации на Большую Катунскую тропу 2021», — говорится в официальном сообщении.
Altai Ultra-Trail в этом году должен был пройти на Мультийских озерах. Дистанции предлагались разные от 10 до 125 км. Теперь спортсмены, которые готовились к этим соревнованиям, могут либо преодолеть их в индивидуальном формате, либо ждать следующего года.
Altai Ultra-Trail считается главным стартом по трейлраннингу в Сибири. Он стал первой «жертвой» новых коронавирусных ограничений, которые скорее всего будут приняты в регионе в ближайшее время.
В Республике Алтай 17 июня выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции — у 13 жителей Кош-Агачского района, у восьми жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у жителя Шебалинского района.