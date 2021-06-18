На Алтае из-за коронавируса отменили самый массовый забег по горам

18 июня организаторы соревнования по трейлраннингу (бегу по пересеченной местности) Altai Ultra Treil сообщили об отмене официальных стартов. Сотням спортсменам, которые уже съезжаются на Алтай, предложили подождать год.

«Друзья, очень больно писать эти слова, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации алтайские власти (Республики Алтай, — прим. ред) запретили все массовые мероприятия. Проведение гонки Altai Ultra-Trail в запланированном формате и масштабах — невозможно. Слоты всех желающих будут перенесены на AUT 2022 года или (по желанию) учтены при регистрации на Большую Катунскую тропу 2021», — говорится в официальном сообщении.

Altai Ultra-Trail в этом году должен был пройти на Мультийских озерах. Дистанции предлагались разные от 10 до 125 км. Теперь спортсмены, которые готовились к этим соревнованиям, могут либо преодолеть их в индивидуальном формате, либо ждать следующего года.

Altai Ultra-Trail считается главным стартом по трейлраннингу в Сибири. Он стал первой «жертвой» новых коронавирусных ограничений, которые скорее всего будут приняты в регионе в ближайшее время.

В Республике Алтай 17 июня выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции — у 13 жителей Кош-Агачского района, у восьми жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у жителя Шебалинского района.