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3 марта -1°C

На Алтае из-за Масленицы «забыли» про село без воды и 12 застрявших на трассе машин

28 февраля в Смоленском районе на трассе в метель застряли 12 автомобилей. Об этом рассказал сайт «Предгорие», который ведет журналист Людмила Видмер. Причем, освобождать из белого плена людей якобы не торопились.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
22.mchs.gov.ru

Как рассказывает журналистка, снегоуборочная техника отправилась расчищать дорогу на «Сибирское подворье», где на следующий день состоялся краевой праздник Масленицы, куда приехал и губернатор Алтайского края.

Тракторы, по ее словам, перенаправили даже с дороги в поселок Южный, где на тот момент были проблемы из-за поломки водонапорной башни и без воды осталось 48 человек.

«Дорога в это село по условиям ЧС должна быть всегда. Но, получив команду направить технику на „Сибирское подворье“, дорожники бросили расчищать путь на Южное. То, что там живые люди, никого не остановило. Вернулись они лишь на следующий день, когда значительную часть дороги пробил новотырышкинский предприниматель Игорь Баловнев», — говорится на сайте.

Когда в снежном плену застряли 12 автомобилей, свободной техники также не нашлось, уверяет автор сообщения. Люди мерзли в машинах с обеда и только в пятом часу дня приехал пришел небольшой трактор и вытащил два автомобиля. Остальные дождались помощи, когда уже стемнело. Жители поселка Ленинский добрались домой только к полуночи.

«К счастью, на Южном ничего страшного не случилось, запасов воды хватило. Жители Ленинского не замерзли и все-таки добрались до дома, но люди, оказавшиеся в этой ситуации, до сих пор чувствуют обиду и разочарованность во власти», — пишет журналистка.

В целом масленичные гуляния в Алтайском крае, по данным краевого МЧС, прошли без происшествий.

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