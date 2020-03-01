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Жизнь

Губернатор Томенко приготовил блины и поздравил всех с Масленицей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на фестивале «Сибирская Масленица» в туркомплексе «Сибирское подворье» и поделился впечатлениями в своем профиле в Instagram.

Виктор Томенко на праздновании "Сибирской Масленицы"
Виктор Томенко на праздновании "Сибирской Масленицы"
instagram.com/gubernator_tomenko/

«Это одно из самых масштабных событийных мероприятий в стране. В этом году на праздник приехало 30 тысяч человек!» — написал он под фотографией, где готовит традиционные масленичные блины.

На фестиваль Томенко приехал вместе с полпредом президента России в СФО Сергеем Меняйло.

«Мы ждём прихода тепла, готовимся к интересным событиям весны и лета 2020 года. Желаю всем радостных и счастливых дней, удачи и успехов во всех делах!», — поздравил губернатор жителей края.

Фестиваль «Сибирская Масленица» проходит в Алтайском крае в тринадцатый раз, сообщает пресс-служба краевого правительства. В программе мероприятия заезды русских троек, масленичные забавы, например, реконструкция «Взятие снежного городка», выставка-ярмарка ремесленников, а также различные конкурсы.

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