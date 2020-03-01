Губернатор Томенко приготовил блины и поздравил всех с Масленицей

«Это одно из самых масштабных событийных мероприятий в стране. В этом году на праздник приехало 30 тысяч человек!» — написал он под фотографией, где готовит традиционные масленичные блины.
На фестиваль Томенко приехал вместе с полпредом президента России в СФО Сергеем Меняйло.
«Мы ждём прихода тепла, готовимся к интересным событиям весны и лета 2020 года. Желаю всем радостных и счастливых дней, удачи и успехов во всех делах!», — поздравил губернатор жителей края.
Фестиваль «Сибирская Масленица» проходит в Алтайском крае в тринадцатый раз, сообщает пресс-служба краевого правительства. В программе мероприятия заезды русских троек, масленичные забавы, например, реконструкция «Взятие снежного городка», выставка-ярмарка ремесленников, а также различные конкурсы.