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В какие традиционные игры можно сыграть на Масленице

Масленичная неделя — это не только пора вкусностей, но и игр. Подборку веселых традиционных забав, в которых можно подурачиться на Масленицу, собрал altapress.ru.

Как прошла Масленица в парке "Лесная сказка"
Как прошла Масленица в парке "Лесная сказка"
Анна Зайкова

Шапочка

Игра заключается в том, чтобы аккуратно и быстро сбить шапку с противника. Но нельзя придерживать свой головной убор руками.

Валенки

Приз получает человек, метнувший валенок дальше, чем остальные.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Лабиринты

Инициаторы забавы строят из снега запутанный лабиринт. Позже, разделившись на две команды, игроки пытаются первыми найти из него выход.

Синички

Ведущий-ворона становится в центре круга, нарисованного на снегу. Теперь главная цель «грозной птицы» — задержать забегающих за черту синичек. Но, как говорится, не пойман — не вор.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Воздушные бои

Без драк на кулаках лучше обойтись. Вот масленичная битва воздушными шарами — это безопасно и по-доброму.

Блин-загадка

Участники с завязанным глазами пробуют блины и называют начинку. Кто больше угадает, тому и победа.

Смешная Масленица.
Смешная Масленица.
altapress.ru

Кулечки

На старте у каждой команды есть куча снежков, которые надо перенести на сторону соперника. Правда, не руками, а двумя деревянными палками.

Метелка

Нужно заранее подготовить небольшой веник, украшенный лентами и разноцветной пряжей. Во время эстафеты участники будут передавать его друг другу под веселую песню. Тот, на ком мелодия прервется, должен спеть частушку или рассказать стихи о Масленице.

Анастасия Бичакова.

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