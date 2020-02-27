В какие традиционные игры можно сыграть на Масленице

Масленичная неделя — это не только пора вкусностей, но и игр. Подборку веселых традиционных забав, в которых можно подурачиться на Масленицу, собрал altapress.ru.

Шапочка

Игра заключается в том, чтобы аккуратно и быстро сбить шапку с противника. Но нельзя придерживать свой головной убор руками.

Валенки

Приз получает человек, метнувший валенок дальше, чем остальные.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Лабиринты

Инициаторы забавы строят из снега запутанный лабиринт. Позже, разделившись на две команды, игроки пытаются первыми найти из него выход.

Синички

Ведущий-ворона становится в центре круга, нарисованного на снегу. Теперь главная цель «грозной птицы» — задержать забегающих за черту синичек. Но, как говорится, не пойман — не вор.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Воздушные бои

Без драк на кулаках лучше обойтись. Вот масленичная битва воздушными шарами — это безопасно и по-доброму.

Блин-загадка

Участники с завязанным глазами пробуют блины и называют начинку. Кто больше угадает, тому и победа.

Смешная Масленица. altapress.ru

Кулечки

На старте у каждой команды есть куча снежков, которые надо перенести на сторону соперника. Правда, не руками, а двумя деревянными палками.

Метелка

Нужно заранее подготовить небольшой веник, украшенный лентами и разноцветной пряжей. Во время эстафеты участники будут передавать его друг другу под веселую песню. Тот, на ком мелодия прервется, должен спеть частушку или рассказать стихи о Масленице.

Анастасия Бичакова.