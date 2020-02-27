В какие традиционные игры можно сыграть на Масленице

Шапочка
Игра заключается в том, чтобы аккуратно и быстро сбить шапку с противника. Но нельзя придерживать свой головной убор руками.
Валенки
Приз получает человек, метнувший валенок дальше, чем остальные.
Лабиринты
Инициаторы забавы строят из снега запутанный лабиринт. Позже, разделившись на две команды, игроки пытаются первыми найти из него выход.
Синички
Ведущий-ворона становится в центре круга, нарисованного на снегу. Теперь главная цель «грозной птицы» — задержать забегающих за черту синичек. Но, как говорится, не пойман — не вор.
Воздушные бои
Без драк на кулаках лучше обойтись. Вот масленичная битва воздушными шарами — это безопасно и по-доброму.
Блин-загадка
Участники с завязанным глазами пробуют блины и называют начинку. Кто больше угадает, тому и победа.
Кулечки
На старте у каждой команды есть куча снежков, которые надо перенести на сторону соперника. Правда, не руками, а двумя деревянными палками.
Метелка
Нужно заранее подготовить небольшой веник, украшенный лентами и разноцветной пряжей. Во время эстафеты участники будут передавать его друг другу под веселую песню. Тот, на ком мелодия прервется, должен спеть частушку или рассказать стихи о Масленице.
Анастасия Бичакова.