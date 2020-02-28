5 мест в Барнауле, где весело отпразднуют Масленицу

Забеги черных куриц, блины со сбитнем, покорение ледяных столбов — первый день марта начнется с веселой Масленицы. Остается надеется, что весна тоже не заставит себя ждать. Куда сходить на праздник в Барнауле — в обзоре altapress.ru.

Парк «Центральный»

1 марта здесь пройдет праздничная программа «Боярыня Масленица». В 11:00 гостей будут встречать с блинами и горячим чаем. Будут работать аттракционы и выставка казачьего оружия. На сцене выступят местные коллективы.

В 13:30 подведут итоги конкурса на лучшее чучело Масленицы, которое в 14:00 традиционно сожгут.

Парк «Барнаульская крепость»

Отмечать первый весенний праздник здесь будут два дня подряд — 29 февраля и 1 марта.

Помимо традиционной праздничной программы — выступлений городских творческих коллективов, масленичных угощений и конкурсов, гостей ждет много интересного.

Барнаульцы смогут сделать яркие фотографии в тематической фотозоне, повеселиться в русских хороводах, получить подарки и покататься на колесе обозрения. Также здесь пройдет ярмарка изделий ручной работы.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Парк спорта

1 марта здесь ждут всех желающих весело провести время.

На главной сцене выступят артисты, пройдут интерактивы, конкурсы с приятными подарками. В парке можно будет покататься с хаски и на пони.

Организаторы также подготовили необычный ледяной столб «не как у всех». Начало праздника в 12:00.

Горная аптека

1 марта в 13:00 на широкую Масленицу гостей будет ждать турцентр «Горная аптека».

Русские народные игры, хороводы, блины с горячим сбитнем, рисунки на снегу, сжигание чучела — проводить зиму здесь можно будет по всем традициям.

«Аптеке» также проведет конкурс на самый тонкий и оригинальный блин и блинную композицию. Лучшие кулинары получат ценные призы.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Эко Ярмарка

29 февраля на барнаульской эко-ярмарке (ул. Взлетная, 2к) проведут «Эко-Масленицу».

Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах с призами, покорить масленичный столб, пофотографироваться с животными и посмотреть на забег черных петухов. Гостей праздника, по словам организаторов, будут развлекать «настоящие цыгане».

Начало в 12:00.