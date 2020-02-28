5 мест в Барнауле, где весело отпразднуют Масленицу

Парк «Центральный»
1 марта здесь пройдет праздничная программа «Боярыня Масленица». В 11:00 гостей будут встречать с блинами и горячим чаем. Будут работать аттракционы и выставка казачьего оружия. На сцене выступят местные коллективы.
В 13:30 подведут итоги конкурса на лучшее чучело Масленицы, которое в 14:00 традиционно сожгут.
Парк «Барнаульская крепость»
Отмечать первый весенний праздник здесь будут два дня подряд — 29 февраля и 1 марта.
Помимо традиционной праздничной программы — выступлений городских творческих коллективов, масленичных угощений и конкурсов, гостей ждет много интересного.
Барнаульцы смогут сделать яркие фотографии в тематической фотозоне, повеселиться в русских хороводах, получить подарки и покататься на колесе обозрения. Также здесь пройдет ярмарка изделий ручной работы.
Парк спорта
1 марта здесь ждут всех желающих весело провести время.
На главной сцене выступят артисты, пройдут интерактивы, конкурсы с приятными подарками. В парке можно будет покататься с хаски и на пони.
Организаторы также подготовили необычный ледяной столб «не как у всех». Начало праздника в 12:00.
Горная аптека
1 марта в 13:00 на широкую Масленицу гостей будет ждать турцентр «Горная аптека».
Русские народные игры, хороводы, блины с горячим сбитнем, рисунки на снегу, сжигание чучела — проводить зиму здесь можно будет по всем традициям.
«Аптеке» также проведет конкурс на самый тонкий и оригинальный блин и блинную композицию. Лучшие кулинары получат ценные призы.
Эко Ярмарка
29 февраля на барнаульской эко-ярмарке (ул. Взлетная, 2к) проведут «Эко-Масленицу».
Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах с призами, покорить масленичный столб, пофотографироваться с животными и посмотреть на забег черных петухов. Гостей праздника, по словам организаторов, будут развлекать «настоящие цыгане».
Начало в 12:00.