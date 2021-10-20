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Жизнь

На Алтае 71-летний пенсионер убил зятя ударом ножа в печень

В Алтайском крае пенсионер после ссоры с возлюбленным дочери расправился с мужчиной при помощи ножа, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел в конце сентября в одном из сел Павловского района.

«71-летний пенсионер проживал совместно с семьей своей дочери. Пока женщина находилась на работе, ее отец и сожитель распивали спиртное. Между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина ударил тестя», — рассказали в ведомстве.

Пенсионер решил отомстить — взял на кухне нож и воткнул в печень обидчику.

Мужчину госпитализировали, однако через несколько дней он скончался.

Престарелого жителя края обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть» (до 15 лет лишения свободы).

Ранее в Новоалтайске женщина зарезала сожителя через 7 лет после первой неудачной попытки.

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