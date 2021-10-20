На Алтае 71-летний пенсионер убил зятя ударом ножа в печень

Инцидент произошел в конце сентября в одном из сел Павловского района.

«71-летний пенсионер проживал совместно с семьей своей дочери. Пока женщина находилась на работе, ее отец и сожитель распивали спиртное. Между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина ударил тестя», — рассказали в ведомстве.