8 октября
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Жизнь

Алтайская женщина зарезала сожителя через 7 лет после первой неудачной попытки

В Алтайском крае перед судом предстанет женщина, которая пришла к бывшему возлюбленному и с ножом набросилась на него, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

56-летняя жительница Новоалтайска в июне 2021 года пришла в гости к бывшему 49-летнему сожителю.

«Во время застолья возникла словесная ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемая взяла нож и нанесла им не менее пяти ударов в область жизненно важных органов потерпевшему», — рассказали в ведомстве.

Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Примечательно, что в 2014 году женщина таким же образом ножом порезала сожителя, но тогда мужчина выжил, а даму привлекли к уголовной ответственности.

Теперь вспыльчивой гражданке за убийство грозит до 15 лет лишения свободы. Вину она не признала, уголовное дело направили в суд.

Ранее жительница Барнаула после измены зарезала годящегося в отцы сожителя.

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