На Алтае летом откроют инфекционный корпус Павловской ЦРБ, построенный за 162 млн рублей

Строительство корпуса началось в июне 2021 года в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Стоимость одноэтажного объекта площадью около 2 тыс. кв. м — 162,6 млн рублей.

«Старый корпус был построен более 50 лет назад. Он уже не подлежал ремонту. Экспертиза это показала. И тогда на краевом уровне было принято решение построить новый, который рассчитан на двенадцать коек, в том числе в нем будет 2 палаты интенсивной терапии. К каждой кровати будет подведен кислород, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Также в корпусе будут находиться изолированные кабинеты врача-инфекциониста и врача-фтизиатра с полным набором подсобных помещений», — рассказал главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев.