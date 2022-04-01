1 апреля
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Жизнь

На Алтае летом откроют инфекционный корпус Павловской ЦРБ, построенный за 162 млн рублей

Инфекционный корпус Павловской центральной райбольницы планируют ввести в эксплуатацию летом 2022 года, штат сотрудников уже набран, сообщает минздрав Алтайского края.

Строительство инфекционного корпуса Павловской ЦРБ.
Строительство инфекционного корпуса Павловской ЦРБ.
zdravalt.ru

Строительство корпуса началось в июне 2021 года в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Стоимость одноэтажного объекта площадью около 2 тыс. кв. м — 162,6 млн рублей.

«Старый корпус был построен более 50 лет назад. Он уже не подлежал ремонту. Экспертиза это показала. И тогда на краевом уровне было принято решение построить новый, который рассчитан на двенадцать коек, в том числе в нем будет 2 палаты интенсивной терапии. К каждой кровати будет подведен кислород, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Также в корпусе будут находиться изолированные кабинеты врача-инфекциониста и врача-фтизиатра с полным набором подсобных помещений», — рассказал главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев.

На данный момент здание инфекционного корпуса построено, завершается монтаж кровли, заведено тепло, приступили к прокладке системы отопления.

Полным ходом идет монтаж электроснабжения и отделочные работы в подвале, завершены работы по прокладке коммуникаций. Строительная готовность объекта составляет 49−50%. Ежедневно над возведением работают около 40 человек, 2 единицы техники.

«Инфекционный корпус планируют ввести в эксплуатацию летом 2022 года. Штат сотрудников набран. Работать отделение будет на три района — Павловский, Ребрихинский, Шелаболихинский», — заверили в министерстве.

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