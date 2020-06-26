На Алтае любитель пьяной езды на один год уехал в колонию строгого режима

В Алтайском крае мужчину осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Жителя Тюменцевского района неоднократно предупреждали об ответственности за нарушение ПДД. Однако в марте 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться по селу Вылково.

Мужчину поймали, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Однако в суде полностью признал свою вину. Водителя приговорили к лишению свободы сроком на 11 месяцев.

«Подсудимому условное осуждение от предыдущего приговора суда отменено. Путем частичного присоединения неотбытой части наказания окончательно судом назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в прокуратуре.

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