На Алтае медведи и дикие лисы терроризируют жителей нескольких сел

В Чарышском районе Алтайского края активизировались дикие животные, которые нападают на скот и разоряют пасеки. Местные жители жалуются на бездействие властей, которые не хотят решать проблему. Об этом заявил на своей странице в Facebook депутат АКЗС Владислав Вакаев.

Пчеловоды урочища Табунки сообщили депутату, что в сентябре появился медведь, который разорил пасеки и уничтожил несколько пчелосемей. Потом животное перебралось поближе к селу — его видели в километре от жилых домов.

В Сентелеке медведь напал на крупный рогатый скот. В ноябре медведица с медвежонком побывали в сарае у жителя села Чарышское. При этом его дом расположен в нескольких десятках метров от школы.

«Самое неприятное, что некоторые медведи, похоже, не собираются залегать в зимнюю спячку — они выглядят худыми, не нагулявшими жир. Это значит, что есть риск появления медведей шатунов. А этой уже серьезно. Но даже если они и залягут в спячку, люди с тревогой ожидают весны — их пасеки и скот окажутся под угрозой», — пишет Вакаев.

Другая проблема — лисы, которые совершают набеги на приусадебные хозяйства чарышцев и воруют там домашнюю птицу. Среди лис встречаются в том числе животные, больные бешенством.

По словам Вакаева, жители района связывают проблемы с изменениями в системе пользования местными охотугодьями. Якобы их взял в аренду московский предприниматель, который резко повысил стоимость лицензий, которые стали недоступные для местных жителей. В результате сократились масштабы охоты. А животным не хватает кормовой базы, поэтому они идут к людям.