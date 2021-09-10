На Алтае меньше выздоровело от ковида после недели рекордов: но излечившихся больше, чем заболевших

В Алтайском крае, по данным на 10 сентября, зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

За сутки от ковида выздоровели 104 человека, при этом в сентябре несколько дней выдавали рекордные показатели: 544 — 7 сентября, 427 — 9 сентября, 372 — 6 сентября, 335 — 3 сентября. За десять дней сентября количество выздоровевших даже превысило число заболевших: выздоровели 2 448 пациентов, а заболели — 2170 человек.

Всего в крае инфицированных — 72 843 (в том числе 5 174 ребенка). Всего выздоровели — 56 074 пациента, из них за прошедшие сутки — 104.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 632 человека.

«Кроме этого, 345 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 241 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 1042», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 214.

За весь период наблюдений скончались 4 950 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (21 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 788 человек (по иным причинам — 1 162).

По данным оперштаба на 10 сентября, на коронавирус обследовали 2 013 704 человека. Прививается 651 762 человек: получили первую вакцину — 109 989, полностью вакцинированы — 539 231.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае две поликлиники перевыполнили план по антиковидной вакцинации.