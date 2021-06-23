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Жизнь

На Алтае мужчина взял «Планету V» и уехал

В Алтайском крае задержали подозреваемого в угоне мотоцикла «ИЖ Планета-5», сообщает региональное МВД.

Мотоцикл "ИЖ Планета-5".
Мотоцикл "ИЖ Планета-5".
moto.drom.ru.

Угон произошел в Калманском районе. Житель Калистратихи ночью позарился на мотоцикл, принадлежащий односельчанину.

Полицейские быстро задержали злоумышленника и вернули хозяину «Планету-5» в исправном состоянии.

«Мужчина пояснил, что угнал транспортное средство, чтобы прокатиться по селу», — рассказала в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что у задержанного это не первое противоправное деяние — его привлекали к ответственности за кражи.

За «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле неубранный сугроб помог задержать угонщика автомобиля.

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