На Алтае мужчина взял «Планету V» и уехал

Угон произошел в Калманском районе. Житель Калистратихи ночью позарился на мотоцикл, принадлежащий односельчанину.
Полицейские быстро задержали злоумышленника и вернули хозяину «Планету-5» в исправном состоянии.
«Мужчина пояснил, что угнал транспортное средство, чтобы прокатиться по селу», — рассказала в ведомстве.
Правоохранители выяснили, что у задержанного это не первое противоправное деяние — его привлекали к ответственности за кражи.
За «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Барнауле неубранный сугроб помог задержать угонщика автомобиля.