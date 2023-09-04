В Барнауле ограничили движение на улице Папанинцев

С 4 по 6 сентября ограничили движение по ул. Папанинцев на пересечении с ул. Геблера, сообщает СГК .

Временное ограничение связано с проведением аварийного ремонта тепловой сети.

Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршруты своих поездок заранее.

Ранее в Барнауле на пять дней закрыли одну из улиц на ремонт.