В Барнауле ограничили движение на улице Папанинцев

Временное ограничение связано с проведением аварийного ремонта тепловой сети.
Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршруты своих поездок заранее.
Ранее в Барнауле на пять дней закрыли одну из улиц на ремонт.
С 4 по 6 сентября ограничили движение по ул. Папанинцев на пересечении с ул. Геблера, сообщает СГК.
Временное ограничение связано с проведением аварийного ремонта тепловой сети.
Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршруты своих поездок заранее.
Ранее в Барнауле на пять дней закрыли одну из улиц на ремонт.
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