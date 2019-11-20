На Алтае нашли древнюю фигурку льва

В Денисовой пещере в Алтайском крае сделали новую находку. Ученые института археологии и этнографии СО РАН обнаружили фигурку пещерного льва, изготовленную около 45 тысяч лет назад, пишет «Интерфакс».

Фигурку длиной в 4,2 см обнаружили в 11-м слое пещеры. Она сделана из бивня мамонта. Однозначно ответить на вопрос о назначении фигурки ученые пока не могут.

Не исключено, что она могла быть изготовлена жившими в пещере представителями подвида древних людей — денисовцами — под влиянием человека современного облика, активно расселявшихся по миру в это время, считает главный научный сотрудник ИАЭТ Михаил Шуньков.

Голова фигурки не сохранилась. Также на находке есть остатки красной охры, то есть скульптура была окрашена, возможно, кровь символизировала раненое животное.

«Пещерные львы в то время на Алтае водились. Всего в Денисовой пещере из десятков тысяч находок найдено только шесть фрагментов костей пещерного льва, причем большинство из них — в 11-м слое, именно там, где была обнаружена фигурка. Это животное (кстати, с пещерами никак не связанное) представляло собой вершину пирамиды хищников, которые обитали в то время в районе Денисовой пещеры. Не только на Алтае, но и во всем мире оно было на особом счету. Поэтому обращение к нему древнего человека было не случайно, а имеет огромное символического значение», — цитирует Михаила Шунькова издание «Наука в Сибири».

Также в южной галерее Денисовой пещеры нашли костяные орудия и украшения начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры. Например, костяное шило, костяные лопаточки, подвески из зубов различных животных и так далее.

Ранее стало известно, что группе ученых удалось по уникальной технологии воссоздать внешний вид древнего человека из Денисовой пещеры.