На Алтае нашли еще одно место, где обитают снежные барсы

Ученые обнаружили на Северо-Чуйском хребте в Республике Алтай новый очаг обитания снежного барса. Об этом рассказали сотрудники Сайлюгемского национального парка в Инстаграме.

Напомним, летом 2020 года Сайлюгемский национальный парк при поддержке Русского географического общества запустил проект по сохранению очага обитания снежного барса в Республике Алтай. Исследователи установили около 30 камер на Северо-Чуйском хребте и вот обнаружили новый очаг обитания редкого хищника.

На кадрах с фотоловушек «засветились» не только уже знакомые ученым особи ирбиса, но и ранее неизвестная самка с двумя котятами, а также еще один новый барс. Здесь же отметился доминантный самец Юнчи и самка по кличке № 4 с двумя котятами.

«Таким образом, можно говорить о новом очаге обитания снежного барса как минимум из 6 особей. Это очень много и весьма значительно, учитывая, что всего российская группировка насчитывает не более 70−90 особей», — отмечают в Сайюлегемском парке.

26 июля в фотоловушку в Алтайском заповеднике попался роскошный барс Карагай.