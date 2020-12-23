На Алтае нашли фантомное предприятие с многотысячным оборотом декоративной птицы

С помощью системы «Меркурий» сотрудники алтайского Россельхознадзора нашли фантомное предприятие с многотысячным оборотом декоративной птицы. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Управление выявило фантомную площадку хозяйствующего субъекта Орловой Ю.С., в адрес которой оформлялись ветеринарные свидетельства на провоз декоративных птиц из Краснодарского края в Барнаул.

Подозрение вызвало то, что все оформленные в адрес получателя свидетельства находятся в статусе «Оформлено».

«Если бы птицы поступили на площадку, документы на них имели бы статус „Погашено“, поскольку процедура гашения ветеринарных сертификатов подразумевает под собой получение хозяйствующим субъектом подконтрольных товаров или животных», — комментируют в Россельхознадзоре.

По закону, в течение 24 часов после поступления птиц в системе «Меркурий» получатель был обязан принять груз и погасить электронный сертификат.

Статус «Оформлено» может указывать на то, что партии птиц не поступали или же ее предприятия Орловой не существует. Всего в 2020 году в адрес некой Орловой Ю.С. оформились ветеринарные сертификаты на 12 тыс. голов птиц.

Массовые ночевки птиц в центре Барнаула. Анна Зайкова.

По адресу предприятия, указанному в системе «Цербер», находится многоквартирный жилой дом, добавили в ведомстве.

Информацию передали в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора для подтверждения отправки птицы и принятия мер.

Это первое фантомное предприятие по содержанию и разведению животных, выявленное в 2020 году специалистами управления.

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