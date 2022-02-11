На Алтае не смогли найти перевозчиков на «подаренные» правительством автобусы

Новую технику — 130 автобусов марки «ГАЗ» и 63 автобуса марки «ПАЗ» — закупили в конце 2021 года на выделенные из краевого бюджета 500 млн рублей.

«Предполагалось, что местные власти передадут технику в аренду предприятиям для работы на внутримуниципальных маршрутах. Благодаря этому планировалось хотя бы частично решить проблему отсутствия сообщения во многих сельских районах и малых городах Алтайского края», — отмечает издание.