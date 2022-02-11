На Алтае не смогли найти перевозчиков на «подаренные» правительством автобусы

Новую технику — 130 автобусов марки «ГАЗ» и 63 автобуса марки «ПАЗ» — закупили в конце 2021 года на выделенные из краевого бюджета 500 млн рублей.
«Предполагалось, что местные власти передадут технику в аренду предприятиям для работы на внутримуниципальных маршрутах. Благодаря этому планировалось хотя бы частично решить проблему отсутствия сообщения во многих сельских районах и малых городах Алтайского края», — отмечает издание.
Как рассказали в региональном минтрансе, технику передали 55 муниципалитетам, в среднем — по 3−5 автобусов каждому.
Лишь в 25 муниципалитетах определили перевозчиков, из них в 16 этим займутся предприятия с участием местных администраций (МУП, МАУ, ООО).
Еще меньше территорий, где уже успели запустить новые рейсы. В министерстве не уточнили количество, но, например, в Косихинском районе автобусы появились на маршрутах Косиха — Налобиха и Косиха — Романово.
«Вовсе без нового транспорта из-за отказа муниципалитетов подать заявки остались Бийский, Егорьевский, Краснощековский, Павловский, Ельцовский, Красногорский, Солонешенский, Усть-Пристанский, Хабарский районы, а также город Новоалтайск и ЗАТО Сибирский», — уточняет издание.
Чиновники из этих 11 муниципалитетов объяснили свой отказ тем, что в принципе невозможно найти перевозчиков из-за низкой рентабельности маршрутов.
Ранее сообщили, что в «немецкие села» на Алтае запустят автобусы по требованию прокуратуры.