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Жизнь

В «немецкие села» на Алтае запустят автобусы по требованию прокуратуры до 1 сентября 2022 года

В Алтайском крае суд обязал администрацию Немецкого национального района организовать транспортное обслуживание населения, сообщает региональная прокуратура.

Школьники закидали камнями автобусы.
Школьники закидали камнями автобусы.
04.мвд.рф

Жители района неоднократно жаловались в прокуратуру на отсутствие регулярных маршрутов между несколькими селами и райцентром Гальбштадт.

«В ходе проверки установлено, что в нарушение положений закона <…> органами местного самоуправления района не утверждены муниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок, транспортное сообщение между населенными пунктами района и административным центром отсутствует», — рассказали в ведомстве.

Жители сел вынуждены тратить деньги на частных перевозчиков. В итоге многие не могут добраться медицинских и социальных учреждений, расположенных в Гальбштадте.

Суд обязал власти района до 1 сентября 2022 года запустить регулярные автобусные маршруты между селами Гришковка, Николаевка, Кусак, Шумановка, Дегтярка, Камыши, Орлово, Подсосново, Полевое, Протасово, Редкая Дубрава и райцентром.

Ранее в Барнауле прокуратура пересчитала автобусы и выявила, что треть не выходит на маршруты.

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