В Барнауле прокуратура пересчитала автобусы и выявила, что треть не выходит на маршруты

Прокуратура Барнаула проверила публикацию в СМИ о нехватке автобусов и внесла представления в мэрию города и перевозчикам, сообщает прокуратура Алтайского края.

Ранее «Толк» рассказал, что жители барнаульских новостроек жалуются на нехватку автобусных маршрутов.

В прокуратуре выяснили, что автобусов на маршрутах меньше, чем должно быть.

«Установлено, что количество автобусов, обеспечивающих транспортную доступность отдаленных от центра города территорий, в том числе жилых комплексов „Адмирал“, „Балтийская крепость“, „Норд“ и др. значительно меньше, чем предусмотрено расписаниями маршрутов, утвержденными Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула», — сообщили в ведомстве.

Пассажиры. Автобус. СС0

На маршруте № 110 должно курсировать 9 автобусов, однако по состоянию на 13 сентября на линии работали только три.

На маршруте № 60 вместо 20 автобусов в рейс вышли лишь 17, а по маршруту № 37 работали 3 автобуса из пяти. В итоге из 34 автобусов на линиях только 23.

«В нарушение законодательства РФ <…> Комитетом по дорожному хозяйству необходимых мер по регулированию количества подвижного состава на маршрутах <…> не принято, претензионная работа с перевозчиками надлежащим образом не организована. Перевозчиками предусмотренные договорами обязательства исполняются не в полном объеме», — подчеркнули в прокуратуре.

Председателю дорожного горкома и перевозчикам внесли представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщали, что перевозчики Барнаула просят поднять цены на проезд с 1 ноября примерно на пять рублей.